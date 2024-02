Business news: Cina, al via seconda fase di costruzione della centrale nucleare di Zhangzhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata avviata in Cina la seconda fase della costruzione di una centrale nucleare nella città di Zhangzhou, nella provincia orientale del Fujian. Lo riferisce il colosso energetico statale China National Nuclear Corporation (Cnnc), precisando che alla fine dei lavori la centrale sarà equipaggiata con un totale di sei reattori Hualong One, quattro dei quali sono già entrati in funzione. Il governo del Paese asiatico, primo al mondo per emissioni di gas serra e consumo di carbone, sta investendo nella riconversione del modello produttivo nazionale e in un maggior controllo sul ricorso ai combustibili fossili, con l'obiettivo di raggiungere il picco delle emissioni entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060. (Cip)