Business news: afflusso investimenti diretti esteri crollato dell'11,7 per cento a gennaio

- L'afflusso di investimenti diretti esteri (Ide) in Cina è crollato dell'11,7 per cento su base annua a gennaio, attestandosi a 15,86 miliardi di dollari. Lo indica il ministero del Commercio, precisando che nello stesso periodo sono state create 4.588 nuove imprese a partecipazione straniera in tutto il Paese, in aumento del 74,4 per cento su anno. Il dato conferma la persistente riluttanza delle aziende straniere a espandere la portata delle loro operazioni in Cina, già certificata dall'Amministrazione statale dei cambi (Safe) all'inizio del mese. Gli investimenti diretti di imprese straniere nel Paese asiatico sono cresciuti di appena 33 miliardi di dollari nel 2023, ai minimi dal 1993. I flussi sono stati anche inferiori dell'82 per cento rispetto a quelli del 2022. (Cip)