Usa: seggi chiusi alle primarie repubblicane in Carolina del Sud, Trump favorito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiusi da pochi minuti i primi seggi nella Carolina del Sud, dove sono in corso le primarie repubblicane per selezionare il candidato ufficiale del partito alle elezioni presidenziali di novembre. L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha conservato finora un solido vantaggio nei sondaggi rispetto all'ex ambasciatrice Nikki Haley, anche se le primarie si giocano stavolta nello Stato che lei stessa ha governato dal 2011 al 2017. Trump, inoltre, si presenta forte delle vittorie già ottenute in Iowa, in New Hampshire e in Nevada. Un exit poll pubblicato nelle scorse ore dall'emittente "Cnn" ha segnalato che l'elettorato della Carolina del Sud è "fortemente conservatore", analogamente a quello dell'Iowa dove Trump ha ottenuto una vittoria schiacciante. In base alle rilevazioni dell'emittente, quattro elettori su dieci si sono identificati con il movimento Maga, il cui nome deriva dallo slogan "Make America Great Again" utilizzato dall'ex presidente durante la sua prima campagna elettorale. (Was)