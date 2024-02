Business News: Egitto-Italia, via libera a fabbrica Maire Tecnimont di acido nitrico e nitrato di ammonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società egiziana delle industrie chimiche Kima ha accettato l'offerta della società italiana Maire Tecnimont per la costruzione di un impianto di acido nitrico e nitrato di ammonio, come parte del progetto Kema 2. Il progetto chiavi in mano comprende un impianto con una capacità produttiva di 600 tonnellate al giorno di acido nitrico e 665 tonnellate al giorno di nitrato di ammonio (un fertilizzante puro per scopi industriali), ha un valore totale di 297 milioni di dollari (1,6 miliardi di sterline e 245 milioni di euro). L'assemblea generale straordinaria di Kima “ha approvato il prezzo definitivo per il progetto negoziato con i rappresentanti di Tecnimont e il pagamento dell'acconto”, riferisce una nota della compagnia. (Cae)