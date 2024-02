Business News: Arabia Saudita, l'aumento delle entrate fiscali alimenta la crescita del bilancio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha registrato un aumento dell'11 per cento delle entrate non petrolifere, raggiungendo i 457,73 miliardi di rial sauditi (122,06 miliardi di dollari) nel 2023 rispetto al 2022, grazie soprattutto all'aumento delle imposte su reddito, profitti e plusvalenze. Secondo il rapporto sulla performance del bilancio dell'anno fiscale 2023 pubblicato dal ministero delle Finanze, queste imposte sono aumentate del 58 per cento, per un totale di 38,64 miliardi di dollari. Ciò è in linea con gli sforzi dell'Arabia Saudita di posizionarsi come destinazione di investimento globale e centro d'affari, aspirando a unirsi ai ranghi delle principali economie mondiali. L'aumento degli investimenti diretti esteri in Arabia Saudita può aver contribuito a un incremento del gettito fiscale, in quanto un numero maggiore di imprese internazionali si è stabilito nel Paese. Anche le iniziative del governo per incrementare l'afflusso di investimenti esteri diretti (Ide), tra cui l'offerta di zero tasse sul reddito per le aziende che trasferiscono la loro sede regionale in Arabia Saudita, sono destinate a produrre benefici a lungo termine. Queste misure dovrebbero stimolare la crescita economica, favorire l'espansione e generare opportunità di lavoro. Parlando con "Arab News", Talat Zaki Hafez, editorialista economico ed esperto bancario, ha sottolineato l'impatto significativo di questi incentivi governativi, che dovrebbero stimolare le attività commerciali nel Regno. Inoltre, le altre entrate, comprese quelle delle varie unità governative e le tasse amministrative, sono aumentate del 15 per cento, raggiungendo i 101,1 miliardi di franchi svizzeri e costituendo il 22 per cento delle entrate statali totali. (Res)