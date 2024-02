Business News: Tunisia, agenzia rating Pbr, nessun rischio per adempimento obblighi finanziari 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating tunisina Pbr ha escluso qualsiasi rischio legato al mancato adempimento da parte della Tunisia dei propri obblighi finanziari nel corso del 2024, nonostante la pressione sulle finanze pubbliche resti un punto da monitorare. Dal rapporto pubblicato sulle prospettive economiche per il 2024 emerge che il processo di rimborso dei debiti esteri sarà un elemento importante nel 2024 per la Tunisia a livello di gestione delle finanze pubbliche. Il Paese ha provveduto venerdì 16 febbraio a pagare una tranche di 850 milioni di euro, mentre il pagamento di un secondo rimborso è previsto entro ottobre di quest’anno. L'agenzia avverte che potrebbero essere adottate misure più restrittive, soprattutto a livello di valuta. Nel corso del 2024, secondo la stessa agenzia, Tunisi dovrà mobilitare risorse per finanziare un bilancio da 8,5 miliardi di euro, di cui circa 5 miliardi sotto forma di debito estero. "Analogamente al 2022 – si legge nel documento - qualsiasi carenza nella mobilitazione di queste risorse potrebbe portare a pressioni sugli investimenti e sui budget di sostegno e al riscatto di alcuni fornitori, il che incide sulla vitalità della crescita, soprattutto a livello di investimenti e consumi". (Tut)