Business News: Arabia Saudita, settore retail punta a superare 122 miliardi di dollari entro il 2024

- Il settore retail dell'Arabia Saudita contribuisce per il 23 per cento all'economia non petrolifera del Paese e punta a superare i 460 miliardi di rial (122 miliardi di dollari) entro la fine del 2024. Lo ha affermato Majed al Hogail, ministro degli Affari municipali e rurali e dell'edilizia abitativa in occasione del 10esimo Retail Leaders Circle Mena Summit a Riad, secondo quanto riferito il quotidiano saudita “Arab News”. "Nei nostri piani per il settore della vendita al dettaglio ci siamo concentrati su ristoranti, caffè, intrattenimento e aree pubbliche”, ha affermato Al Hogail, aggiungendo: “Abbiamo lavorato allo sviluppo di leggi e regolamenti attraverso una proficua integrazione e un'efficace collaborazione con il settore privato". (Res)