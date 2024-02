Napoli: Confindustria, nasce nuovo sito produttivo per crescita nautica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crescita della nautica al Sud passa per imprenditori illuminati e amministrazioni capaci di ascolto - ha concluso Cecchi - per questo, oltre a ringraziare la famiglia Nappo, mi complimento con il Sindaco di Striano, perché senza una amministrazione comunale forte, operativa e capace di ascolto non è possibile alle imprese fare investimenti come questo, nei tempi che oggi richiede il mercato". Confindustria nautica prosegue il suo impegno per la crescita della nautica nel Mezzogiorno, a sostegno delle imprese, per le quali ha appena ottenuto i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sull'applicazione del Bonus sud, di eventi regionali boutique, come il Boatshow di Salerno, il salone nautico di Puglia, il nauta di Catania, il Seacily di Palermo, la fiera nautica di Sardegna, e il sostegno alle società del settore charter - il cui numero di associate è raddoppiato, con il picco di aziende campane. (Com)