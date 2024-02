Business news: Singapore Airshow, taiwanese Starlux Airlines ordina 3 Airbus A330neo e 5 A350F

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di Taiwan Starlux Airlines ha ordinato tre nuovi velivoli passeggeri Airbus A330neo e cinque cargo A350F in occasione del Singapore Airshow, in corso nella città-Stato dal 20 febbraio. Lo riferisce il quotidiano "The Straits Times". L'acquisizione porterà la flotta di Starlux Airlines a 29 aerei, fra i quali figurano già quattro A330neo, 13 A321neo e quattro A350-900. Non è stato reso noto il valore del contratto, che prevede anche un'opzione per l'acquisto di ulteriori cinque A350F. La linea aerea opera attualmente voli verso varie destinazioni tra cui Singapore, Osaka e Los Angeles. (Fim)