Yemen: nuovi raid di Usa e Uk contro le postazioni Houthi

- Le Forze armate di Stati Uniti e Regno Unito hanno lanciato una nuova serie di attacchi aerei contro le postazioni militari dei ribelli filo-iraniani Houthi in Yemen. Lo ha annunciato il Pentagono in una nota. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha affermato che le nuove operazioni sono state condotte con il sostegno delle Forze armate di Australia, Bahrein, Canada, Danimarca, Paesi Bassi e Nuova Zelanda. Gli attacchi hanno colpito diversi obiettivi in otto località diverse, inclusi alcuni depositi sotterranei di armi e missili, droni, sistemi per la difesa aerea, radar e un elicottero. I nuovi raid, ha spiegato Austin, rientrano nella risposta internazionale agli attacchi degli Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso, e hanno “ulteriormente colpito le capacità militari” dei ribelli. (Was)