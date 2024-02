Business news: Jefferies, economia India potrebbe salire al terzo posto al mondo entro il 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India potrebbe diventare la terza potenza economica del mondo entro il 2027. Lo prevede la banca di investimenti Jefferies. In una nota agli investitori la società evidenzia la tendenza di crescita positiva del Paese, i fattori geopolitici favorevoli e le iniziative di riforma. Negli ultimi dieci anni, ricorda Jefferies, il prodotto interno lordo indiano è cresciuto a un tasso annuo di crescita composto (Cagr) del sette per cento, arrivando a 3.600 miliardi di dollari e passando dall’ottava alla quarta posizione mondiale. Nei prossimi quattro anni il Pil potrebbe raggiungere 5.000 miliardi di dollari, superando quelli di Giappone e Germania. L’economia indiana sta avendo buone prestazioni, spinta da una robusta domanda e dagli investimenti. A ciò si aggiungono il dividendo demografico, la solidità istituzionale e i progressi nella governance. Il mercato indiano è il quinto per capitalizzazione, circa 4.500 miliardi di dollari, che potrebbero arrivare a diecimila miliardi entro il 2030, più del doppio. (Inn)