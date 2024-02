Business news: Indonesia, inaugurato nuovo porto di Makassar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato in Indonesia, nella provincia del Sulawesi Meridionale, il nuovo porto di Makassar. Alla cerimonia di inaugurazione è intervenuto il presidente, Joko Widodo, che ha sottolineato l’importanza dello scalo come hub logistico dell’Indonesia orientale. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio presidenziale. Il porto è il secondo per grandezza dopo quello di Tanjung Priok a Giacarta. Con una profondità di 16 metri e una capacità di 2,5 milioni di Teu (Unità equivalente a venti piedi), è adatto ad accogliere navi di grandi dimensioni. Il capo di Stato ha espresso soddisfazione per la riduzione del tempo di permanenza nei porti indonesiani e ha sottolineato che anche i costi logistici del Paese sono scesi, sebbene siano ancora superiori a quelli di altri Paesi, concludendo che “chi e efficiente vincerà la competizione”. (Fim)