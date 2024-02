Usa: Trump in Carolina del Sud, il Partito repubblicano mai stato così unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano "non è mai stato così unito". Lo ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che a nemmeno mezz'ora dalla chiusura dei seggi in Carolina del Sud è salito sul palco per celebrare la vittoria alle primarie repubblicane contro l'ex ambasciatrice Nikki Haley. Scherzando sulle proiezioni, che gli hanno assegnato la vittoria a nemmeno cinque minuti dalla chiusura dei seggi, l'ex presidente ha detto che "la chiamata è arrivata prima del previsto". (Was)