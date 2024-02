Business News: Arabia Saudita, prestiti con carta di credito aumentati del 17 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prestiti con carta di credito in Arabia Saudita hanno raggiunto i 27 miliardi di riyal (equivalenti a 7,2 miliardi di dollari) nel 2023, un aumento annuo del 17 per cento. Secondo i dati della Banca centrale saudita, l’incremento potrebbe essere attribuito alla crescente accessibilità delle carte di credito, a programmi di premi offerti più vantaggiosi e alla preferenza dei cittadini sauditi per le transazioni online e i pagamenti transfrontalieri. Il New Payments Index di Mastercard ha confermato un crescente slancio verso i metodi di pagamento digitali in Arabia Saudita. Secondo Maria Medvedeva, country manager per l'Arabia Saudita e il Bahrein di Mastercard, l'importanza dei pagamenti transfrontalieri per i consumatori e le imprese del Regno sta aumentando, trainati dalla comodità e dalla sicurezza di questo tipo di transazione. "L'Arabia Saudita ospita una sofisticata comunità di consumatori e imprese che si affidano ai pagamenti transfrontalieri per le loro esigenze quotidiane", ha dichiarato Medvedeva, citata dal quotidiano “Arab News”. (Res)