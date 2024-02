Business news: Uzbekistan, consegnato a Silk Avia il primo Atr 72-600

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società danese Nordic Aviation Capital (Nac) ha consegnato alla compagnia aerea dell’Uzbekistan Silk Avia il suo primo aereo Atr 72-600, operazione che “segna l’inizio di una nuova era per la connettività regionale in Asia centrale”. Lo ha reso noto la stessa azienda, ricordando come un ordine di cinque Atr 72-600 fosse stato eseguito durante la visita del presidente uzbeco Shavkat Mirziyoyev a Parigi nel novembre del 2022. Due degli aerei saranno forniti da Nac, mentre altri tre direttamente dal produttore italo-francese. Il 72-600 è il primo aereo Atr a essere consegnato in Asia centrale. (Res)