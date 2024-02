Business news: gruppo Elt partecipa all'edizione 2024 del Singapore Airshow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo italiano Elt parteciperà all'edizione 2024 del Singapore Airshow, una delle più importanti fiere dell'aerospazio e della difesa in Asia. Lo rende noto la stessa azienda in un comunicato. I visitatori potranno conoscere le capacità e le competenze del gruppo in materia di Electro Magnetic Spectrum Operation (Emso) e le sue attività in questo campo presso lo stand dell'azienda nel Padiglione italiano, Hall B-G39. (Com)