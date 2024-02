Business news: Indonesia, pubblicato regolamento su responsabilità piattaforme digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia si è dotata di un regolamento sulla “Responsabilità delle piattaforme digitali per sostenere il giornalismo di qualità”. Il regolamento presidenziale è stato pubblicato il 20 febbraio e l’entrata in vigore è prevista a sei mesi dalla promulgazione. La nuova normativa stabilisce una serie di obblighi per le piattaforme. Queste società sono tenute a evitare la diffusione e/o commercializzazione di contenuti informativi che violino le leggi sul giornalismo; a tale scopo devono disporre di strutture dedicate alla gestione delle segnalazioni. Deve essere data priorità, invece, alle notizie prodotte da compagnie mediatiche, assicurando loro un trattamento equo nell’offerta dei servizi. Devono essere attivati programmi di formazione volti a sostenere il giornalismo di qualità. Deve essere attuato ogni sforzo per progettare algoritmi a sostegno del giornalismo di qualità e nel rispetto dei valori democratici, della diversità e del diritto. (Fim)