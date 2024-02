Business news: Uzbekistan, pronto investimento da 500 milioni di dollari per sistema di trasporto gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Uzbekistan sta pianificando un investimento di 500 milioni di dollari per espandere la capacità del proprio sistema di trasporto di gas naturale e aumentare le importazioni dalla Russia. Lo riporta il sito web locale “Gazeta”. Il Paese centrasiatico, le cui riserve nazionali non sono sufficienti a soddisfare la crescente domanda interna di metano, ha iniziato a ricevere gas dalla Russia lo scorso ottobre, dopo aver sottoscritto un accordo di due anni con Gazprom per l’importazione di 9 milioni di metri cubi di gas al giorno. Menzionando un decreto governativo pubblicato il giorno prima, “Gazeta” afferma che il piano dell’esecutivo di Tashkent copre un periodo che va dal 2024 al 2030 ed è teso a sostenere un aumento delle importazioni di gas fino a 32 milioni di metri cubi al giorno. A finanziare l’investimento dovrebbero essere istituti di credito stranieri. (Res)