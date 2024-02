Usa: Trump vince le primarie repubblicane in Carolina del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è già dato per vincitore in Carolina del Sud, dove si sono chiusi solo da pochi minuti i seggi delle primarie in corso nello Stato per selezionare il candidato ufficiale del Partito repubblicano alle elezioni di novembre. Stando alle prime proiezioni, Trump ha vinto contro l'ex ambasciatrice Nikki Haley, che ha servito come governatrice proprio in Carolina del Sud dal 2011 al 2017. L'ex presidente è arrivato alle elezioni con un solido vantaggio in tutti i sondaggi, e dopo le vittorie in Iowa, New Hampshire e Nevada. La sconfitta nel suo stesso Stato rappresenta un duro colpo per la campagna elettorale della Haley, che tuttavia ha già ribadito di non essere intenzionata ad abbandonare la corsa per la Casa Bianca. (Was)