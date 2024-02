Napoli: Confindustria, nasce nuovo sito produttivo per crescita nautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confindustria nautica, Saverio Cecchi, è intervenuto oggi al taglio del nastro del nuovo impianto produttivo della Mv marine - storica azienda campana della costruzione dei Rib in Campania - inaugurato a Striano (Napoli) dall'ingegnere Vincenzo Nappo e dal sindaco Antonio Del Giudice. Un investimento importante che ha visto la progettazione da zero e in house di un impianto di 5 mila metri quadrati complessivi, articolati in aree di produzione perfettamente autonome, climatizzate e dotate di impianti tecnologici, sviluppate sulla base di 30 anni di esperienza della famiglia e finalizzate, grazie alla tecnologia 4.0, alla costruzione di unità pneumatiche a chiglia rigida attraverso una perfetta integrazione uomo-macchina. (segue) (Com)