Business news: Tibet Airlines firma con la cinese Comac accordo per 40 jet C919

- La compagnia aerea Tibet Airlines ha finalizzato un ordine per l’approvvigionamento di 40 jet C919 a fusoliera stretta e 10 jet Arj21 regionali, progettati dalla compagnia aerospaziale statale cinese Comac per decolli e atterraggi in aeroporti ad alta quota. L’accordo è stato siglato a margine del Salone aeronautico di Singapore. A stipulare accordi con Comac nella stessa giornata è stato anche il Gruppo cinese per lo sviluppo e gli investimenti dell'aviazione civile dell'Henan, di proprietà statale, che ha commissionato sei aerei che saranno utilizzati nelle operazioni dei vigili del fuoco, nella gestione delle emergenze e per scopi sanitari. (Cip)