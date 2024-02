Business news: Commissione titoli dialoga con operatori di mercato, focus su rafforzamento controlli delle società quotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione cinese per la regolamentazione dei titoli ha tenuto incontri con gli operatori del mercato il 18 e il 19 febbraio, incentrati su un controllo più rigoroso delle società quotate in borsa. È quanto si legge in una nota pubblicata dalla Commissione sul suo sito web. Alle riunioni, presiedute dal neo eletto presidente della Commissione Wu Qing, hanno partecipato piccoli investitori, società quotate, aziende contabili e operatori finanziari. A quanto riferito dalla Commissione, durante gli incontri è stato proposto un rafforzamento delle restrizioni sulle offerte pubbliche iniziali (Ipo), la cancellazione delle quotazioni delle società che non rispettano i requisiti e conseguenze più severe per i trasgressori. L'ente di vigilanza ha affermato che "tratterà tutte le proposte seriamente" e attuerà immediatamente quelle fattibili per "mantenere la stabilità e controllare i rischi di mercato". (Cip)