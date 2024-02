Business news: rinnovato memorandum tra Camera di commercio italiana in Cina e Confindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera di commercio italiana in Cina (Ccic), Paolo Bazzoni, e la vicepresidente di Confindustria per l’Internazionalizzazione, Barbara Beltrame Giacomello, hanno rinnovato il 21 febbraio il memorandum d’intesa tra le due associazioni, il quale pone solide basi per il proseguimento della collaborazione tra la Ccic e Confindustria a sostegno e beneficio delle rispettive reti di imprese sia in Italia che in Cina. Lo riferiscono le due associazioni in un comunicato congiunto. Prosegue attraverso questa rinnovata collaborazione il rafforzamento del posizionamento del sistema Italia a favore delle imprese già localizzate in Cina e sarà, inoltre, funzionale ad accompagnare le aziende italiane in un percorso di internazionalizzazione verso il mercato cinese. Il memorandum d’intesa prevede l’organizzazione di iniziative promozionali, formative e conoscitive che potranno coinvolgere anche le varie diramazioni territoriali di Confindustria, sempre nel solco della strategia e della missione della Ccic e della stessa Confindustria di offrire concretezza ed efficacia a livello di servizi ai propri soci. In tali iniziative, saranno inoltre coinvolte altre Camere di commercio italiane all’estero situate nell’area asiatica, con l’obiettivo di fornire alle imprese una panoramica quanto più completa delle opportunità di business nella regione. Il protocollo d’intesa consolida un percorso già avviato da tempo dalla Camera di commercio italiana in Cina e da Confindustria nel sostenere le imprese italiane nel loro percorso di internazionalizzazione a beneficio del sistema imprenditoriale dell’Italia. (Com)