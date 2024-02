Business news: Thailandia, approvato programma di incentivi per veicoli commerciali elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia espanderà il suo programma di incentivi per l'elettromobilità ai veicoli commerciali, introducendo detrazioni fiscali per l'acquisto di autocarri e autobus elettrici così da incoraggiare le attività economiche ad accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile. Il Comitato nazionale per la politica dei veicoli elettrici, presieduto dal primo ministro Srettha Thavisin, ha approvato il nuovo piano di detrazioni fiscali. Gli incentivi saranno destinati alle attività che convertiranno il loro parco di veicoli commerciali con motore termico agli equivalenti elettrici. Le aziende che acquisteranno camion e autobus elettrici prodotti in Thailandia potranno detrarre dalle tasse un importo pari al doppio del prezzo d'acquisto dei veicoli, senza alcun tetto massimo. Per i mezzi elettrici importati la detrazione sarà pari a 1,5 volte il prezzo d'acquisto. (Fim)