G7: dichiarazione finale, al lavoro per sfruttare beni russi congelati a sostegno Ucraina

- I beni sovrani della Russia sotto la giurisdizione dei Paesi del G7 “resteranno immobilizzati” fino a quando Mosca “non pagherà per i danni causati all'Ucraina”. E' quanto si legge nella dichiarazione finale del summit del G7, il primo organizzato dalla presidenza italiana, che si è tenuto in videocollegamento e che la premier Giorgia Meloni ha presieduto da Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau. “Accogliamo con favore l'adozione degli atti giuridici dell'Ue relativi alle entrate straordinarie dei depositari centrali di titoli ottenute dai beni sovrani immobilizzati della Russia e incoraggiamo ulteriori passi per consentirne l'uso, in conformità con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità con le leggi vigenti”, si legge nella dichiarazione. “Chiediamo ai nostri ministri di continuare il loro lavoro e di aggiornarsi prima del Vertice che si terrà in Puglia su tutte le possibili vie attraverso le quali i beni sovrani russi immobilizzati potrebbero essere utilizzati per sostenere l'Ucraina, in conformità con i nostri rispettivi sistemi giuridici e con il diritto internazionale”, prosegue il documento. (Rin)