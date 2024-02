Ucraina: leader G7, sosteniamo indagini su crimini commessi dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del G7 sostengono le indagini sui crimini commessi dalla Russia in Ucraina. E' quanto si legge nella dichiarazione finale del summit del G7, il primo organizzato dalla presidenza italiana, che si è tenuto in videocollegamento e che la premier Giorgia Meloni ha presieduto da Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau. “Sosteniamo le indagini del procuratore della Corte penale internazionale, del procuratore generale dell’Ucraina e di altri pubblici ministeri nazionali nell’ambito delle loro giurisdizioni”, spiegano i leader, che accolgono con favore “le discussioni in corso nel Gruppo ristretto, esplorando l’istituzione di un tribunale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina”. “Chiediamo alla Russia di rilasciare tutte le persone detenute illegalmente e di restituire in sicurezza tutti i civili trasferiti o deportati illegalmente, a cominciare da migliaia di bambini”, si legge ancora nella dichiarazione. “Sottolineiamo inoltre l’importanza di procedere verso uno scambio di tutti i prigionieri di guerra e accogliamo con favore gli sforzi in questo senso da parte di altri paesi e attori partner”, ribadiscono i leader. “Infine, continueremo a sostenere gli sfollati e i rifugiati ucraini e a proteggere coloro che ne hanno bisogno”, prosegue la dichiarazione. (Res)