G7: dichiarazione finale, danni invasione Ucraina pari a 486 miliardi di dollari, Russia responsabile

- “Non è giusto che la Russia decida se o quando pagare i danni che ha causato in Ucraina” che, secondo la Banca Mondiale, “superano oggi i 486 miliardi di dollari”. E' quanto si legge nella dichiarazione finale del summit del G7, il primo organizzato dalla presidenza italiana, che si è tenuto in videocollegamento e che la premier Giorgia Meloni ha presieduto da Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau. “Gli obblighi della Russia, ai sensi del diritto internazionale, di pagare per i danni che sta causando sono chiari. Siamo determinati a sfatare ogni falsa idea che il tempo sia dalla parte della Russia, che la distruzione delle infrastrutture e dei mezzi di sussistenza non abbia conseguenze” o “che la Russia possa prevalere facendo fallire economicamente l'Ucraina”, si legge nella dichiarazione. “La Russia non dovrebbe essere in grado di ritardare indefinitamente il pagamento dei suoi debiti. Riconosciamo l'urgenza di interrompere i tentativi della Russia di distruggere l'economia ucraina e il continuo fallimento della Russia nel rispettare i suoi obblighi di diritto internazionale. Siamo determinati a garantire la piena responsabilità e sosteniamo l'Ucraina nell'ottenere un risarcimento per le perdite, le lesioni e i danni derivanti dall'aggressione russa”, prosegue il documento. (Rin)