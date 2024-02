G7: dichiarazione finale, proseguiremo pressione su entrate russe da settore energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 continueranno ad “esercitare una pressione significativa sulle entrate russe provenienti dall'energia e da altre materie prime”. È quanto si legge nella dichiarazione finale del summit del G7, il primo organizzato dalla presidenza italiana, che si è tenuto in videocollegamento e che la premier Giorgia Meloni ha presieduto da Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau. “Continueremo a prendere provvedimenti per rafforzare l'applicazione del tetto al prezzo del petrolio. Pur lavorando per mantenere la stabilità dell'offerta – si legge ancora –, risponderemo alle violazioni del tetto ai prezzi, anche imponendo ulteriori sanzioni nei confronti di coloro che sono impegnati in pratiche ingannevoli durante il trasporto del petrolio russo e contro le reti che la Russia ha sviluppato per ricavare ulteriori introiti dalle violazioni del tetto ai prezzi”. “Continueremo a prendere provvedimenti per limitare le future entrate energetiche della Russia”, prosegue la dichiarazione, e a “ostacolare lo sviluppo di futuri progetti energetici e di alternative per il trasporto di energia e altri servizi”. (Rin)