Ucraina: leader G7, Kiev su buona strada per esportare tutto il grano raccolto nel 2023

- Grazie al corridoio marittimo dell’Ucraina e alle rotte di solidarietà dell’Ue, Kiev “è sulla buona strada per esportare tutto il grano del raccolto del 2023”. E' quanto si legge nella dichiarazione finale del summit del G7, il primo organizzato dalla presidenza italiana, che si è tenuto in videocollegamento e che la premier Giorgia Meloni ha presieduto da Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau. “Mentre la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina continua a minare la sicurezza alimentare globale, celebriamo il successo dell’Ucraina nell’espansione significativa delle esportazioni alimentari attraverso il Mar Nero, che aiuterà a nutrire il mondo”, spiegano i leader del G7, che sottolineano i successi di Kiev “nonostante gli attacchi della Russia ai porti ucraini e il suo ritiro dalla Black Sea Grain Initiative”. “Continueremo ad aiutare l’Ucraina ad esportare il suo grano e i suoi prodotti agricoli verso le nazioni più vulnerabili, anche attraverso l’attuazione del Grain Verification Scheme che l’Ucraina guiderà quest’anno. Chiediamo alla Russia di cessare i suoi sforzi per utilizzare come arma l’approvvigionamento alimentare e sostenere la navigazione commerciale sicura nel Mar Nero”, affermano ancora i leader del G7. (Res)