G7: dichiarazione leader, inaccettabile la retorica nucleare della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’irresponsabile retorica nucleare della Russia “è inaccettabile”. E' quanto si legge nella dichiarazione finale del summit del G7, il primo organizzato dalla presidenza italiana, che si è tenuto in videocollegamento e che la premier Giorgia Meloni ha presieduto da Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau. I leader del G7 condannano inoltre “l’atteggiamento di intimidazione strategica” della Russia “e il suo indebolimento dei regimi di controllo degli armamenti”. “Le minacce da parte della Russia di utilizzo di armi nucleari, per non parlare di qualsiasi utilizzo di armi nucleari da parte della Russia, nel contesto della sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, sono inammissibili”, osserva ancora la dichiarazione. (Res)