G7: dichiarazione finale, condanniamo forniture armi a Russia da Corea del Nord, Iran e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 “condannano fermamente le esportazioni della Corea del Nord e l'acquisto da parte della Russia di missili balistici della Corea del Nord, in diretta violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite” e “chiedono l’immediata cessazione di queste attività”. È quanto si legge nella dichiarazione finale del summit del G7, il primo organizzato dalla presidenza italiana, che si è tenuto in videocollegamento e che la premier Giorgia Meloni ha presieduto da Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau. “Chiediamo all'Iran di smettere di assistere le Forze armate russe e la loro guerra in Ucraina”, prosegue la dichiarazione. “Esprimiamo la nostra preoccupazione per i trasferimenti alla Russia da parte di imprese della Repubblica popolare cinese di materiali e componenti a duplice uso per armi e attrezzature per la produzione militare”, si legge ancora. (Rin)