Napoli: Confindustria, nasce nuovo sito produttivo per crescita nautica (2)

- Il nuovo sito produttivo sorge nell'area industriale pianificata appena dieci anni fa dal comune e ormai pienamente completata, attrezzata e ben collegata alla rete autostradale. Un cantiere green, progettato per operare all'80 per cento con illuminazione naturale, che lavora con la tecnica del sottovuoto - abbassando l'emissione di sostanze volatili del 95 per cento - e realizza tutto in casa, dal progetto al Rib finito. "Oggi si inaugura uno stabilimento di assoluta avanguardia tecnica e tecnologica - ha commentato Saverio Cecchi, presidente di Confindustria nautica - e se nel 2023 il comparto ha raggiunto il record assoluto di export, fatturati ed occupati, è merito anche di aziende come queste". (segue) (Com)