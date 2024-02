Ue: Tajani, vogliamo un'Europa più democratica e più vicina ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo un'Europa più democratica e più vicina ai cittadini, e che sappia giocare un ruolo più incisivo a livello internazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri e neo eletto segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ai microfoni del Tg4. "Puntiamo all'istituzione di un commissario europeo alla Difesa, come è stato proposto anche da Ursula von der Leyen, e ad unificare le figure del presidente della Commissione e del Consiglio europeo. Sarebbe un bel modo per dire che c'è qualcuno in Europa che guida la nave", ha detto Tajani. "Poi bisogna lavorare in Europa per cambiare la politica dissennata in tema ambientale, introducendo regole che possano essere rispettate dagli agricoltori e dalle imprese, altrimenti si rischia di fare un danno al nostro Paese", ha aggiunto.(Res)