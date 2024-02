Business news: alto dirigente Partito comunista a Hong Kong per incontrare capi d'impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao del Partito comunista cinese, Xia Baolong, è atteso giovedì 22 febbraio nell'ex colonia britannica per una visita di sei giorni durante la quale incontrerà i rappresentanti delle più importanti aziende locali. Lo riferisce il quotidiano online "South China Morning Post" citando fonti a conoscenza dei piani del dirigente. Xia incontrerà anche il capo dell'amministrazione di Hong Kong, John Lee, e diversi ministri del governo della Regione amministrativa speciale. In agenda, inoltre, colloqui a porte chiuse con una "lista selezionata" di magnati e dirigenti d'impresa nella giornata di venerdì 21 febbraio. L'obiettivo della visita è di discutere le prospettive economiche della città in un momento di stagnazione, oltre che della legge per la sicurezza nazionale che dovrebbe essere adottata dalle autorità locali entro la fine dell'anno. Il provvedimento dovrebbe integrare la legge per la sicurezza nazionale già imposta dalla Cina continentale nel 2020, a seguito di un'ondata di proteste anti-governative. (Res)