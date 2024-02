Sanità: chiude la prima conferenza regionale del pd in Lombardia "la salute è un diritto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è la nostra prima conferenza sul diritto alla salute, è l'avvio di un grande cantiere che in realtà dovrebbe fare chi governa Regione Lombardia, cioè mettere in campo un grande confronto pubblico innanzitutto con le operatrici e gli operatori, le lavoratrici e i lavoratori, i professionisti, gli enti locali e il terzo settore sul futuro delle politiche in campo socio-sanitario. Il fatto che questo non avvenga è grave ed è la dimostrazione che il servizio sanitario regionale è straordinariamente malato, in ragione delle scelte sbagliate che sono state fatte da chi ha governato in questi anni. Abbiamo presentato ieri la nostra proposta di legge di iniziativa popolare proprio per, tra le altre cose, cancellare l'equivalenza tra pubblico e privato. Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia Pierfrancesco Majorino ha concluso questa sera all'auditorium Testori di Palazzo Lombardia, a Milano, la prima conferenza regionale sulla salute del Pd lombardo. (segue) (Com)