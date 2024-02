Cannabis: Zanella (Avs), accogliamo dubbi di Tajani come segnale di apertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra "le nebbie di una destra oscurantista accogliamo come luce i dubbi di Antonio Tajani sulla legalizzazione della cannabis". Lo ha detto Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra della Camera, commentando le parole del segretario di Forza Italia sulla legalizzazione della Cannabis. "Se andasse un po’ più a fondo sulla questione potrebbe scoprire che i vantaggi sarebbero enormi, a partire dal colpo mortale allo spaccio fino alla estensione dell’uso terapeutico", ha aggiunto. "Poi, visto che non si è mai fatto una canna, magari potrebbe chiedere tra i suoi amici che ne fanno uso, sicuramente ne avrà, per saperne di più. In ogni caso i suoi dubbi sono un segnale di apertura positivo”, ha concluso Zanella. (Rin)