Ucraina: leader G7, ricostruzione resta priorità fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricostruzione dell’Ucraina rimane una priorità fondamentale. E' quanto si legge nella dichiarazione finale del summit del G7, il primo organizzato dalla presidenza italiana, che si è tenuto in videocollegamento e che la premier Giorgia Meloni ha presieduto da Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau. “Continueremo a collaborare con le autorità ucraine e le istituzioni finanziarie internazionali attraverso la piattaforma di coordinamento dei donatori multi-agenzia per l’Ucraina e facendo leva sugli investimenti privati”, spiegano i leader G7, che accolgono con favore “l’espansione della piattaforma per includere Repubblica di Corea, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi”. “Dopo il successo della Conferenza Giappone-Ucraina per la promozione della crescita economica e della ricostruzione, attendiamo con impazienza le Conferenze per la ripresa dell’Ucraina, che si terranno a Berlino nel 2024 e a Roma nel 2025”, si legge ancora nella dichiarazione. (Res)