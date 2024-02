Pisa: Foti (Fd'I), incidenti non possono essere pretesto per processo forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli "incidenti di Pisa e Firenze - in relazione ai quali il dipartimento di Pubblica sicurezza già si è espresso con chiarezza - non possono costituire il pretesto per un sommario processo alle forze dell'ordine". Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Il diritto di manifestare non è di certo in discussione, ma lo sono invece le modalità sempre più spesso aggressive e violente che lo caratterizzano e che vanno condannate senza riserve. Se è vero che il ricorso all'uso della forza da parte di chi è chiamato a tutelare l'ordine pubblico deve rappresentare l'eccezione e non la regola, altrettanto vero è che all'interno di cortei non autorizzati di pacifici o inesperti manifestanti spesso si infiltrano autentici professionisti della violenza che fanno di tutto per arrivare allo scontro con le forze dell'ordine", ha aggiunto. (segue) (Rin)