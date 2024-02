Ucraina-Svezia: Zelensky riceve ministro Difesa Jonson a Kiev, focus su accordo sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La visita a Kiev del ministro della Difesa svedese Pal Jonson "è un segno importante della solidarietà della Svezia verso l'Ucraina". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Durante l'incontro abbiamo discusso della possibilità di una produzione congiunta di armi e dei futuri negoziati bilaterali per la firma di un accordo sulle garanzie di sicurezza" tra Ucraina e Svezia. "Il quindicesimo pacchetto annunciato in questi giorni dal governo svedese è diventato il più grande in termini di volume: quasi 700 milioni di euro", ha osservato Zelensky, ringraziando il Paese nordico per il sostegno. (Kiu)