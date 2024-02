Ucraina: leader G7, garantiremo che Kiev prevalga nella guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sua volta, come ricordano i leader del G7, “il presidente Putin non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo strategico di sottomettere l’Ucraina. Invece, sta costringendo ogni giorno il suo stesso popolo a pagare un prezzo alto per le azioni sconsiderate del suo governo”. “Rimaniamo convinti di poter garantire che il popolo ucraino prevalga nella lotta per il proprio futuro e contribuisca a forgiare una pace globale, giusta e duratura”, si legge nella dichiarazione. (Res)