G7: dichiarazione finale, continueremo a ostacolare macchina da guerra russa

- I paesi del G7 si impegneranno per rendere sempre più insostenibili "i costi della guerra russa, a degradare le fonti di guadagno" e "a ostacolarne gli sforzi per costruire la sua macchina da guerra, come dimostrano i pacchetti di sanzioni recentemente approvati”. È quanto si legge nella dichiarazione finale del summit del G7, il primo organizzato dalla presidenza italiana, che si è tenuto in videocollegamento e che la premier Giorgia Meloni ha presieduto da Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau. “Rimaniamo impegnati nell’implementazione e nel rafforzamento delle nostre sanzioni alla Russia e nell’adozione di nuove misure, se necessario”, si legge ancora. (Rin)