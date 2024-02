Europee: Silvestri (Volt), uniamoci contro astensionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è "l'unica casa che abbiamo" e perciò "noi di Volt siamo europeisti". Lo ha detto Guido Silvestri, co-presidente di Volt Italia intervenendo all'evento "Per gli Stati Uniti d'Europa", organizzato oggi a Roma da +Europa, nel corso del quale hanno partecipato Emma Bonino e Elly Schlein, tra gli altri. "E in questa casa c'è bisogno di sviluppo giusto e di lavoro giusto. C'è bisogno di interrompere il lavoro sottopagato nel nostro paese: i vari nomi che si usano in Italia stage, tirocinio, co-co-co, Partita iva, sono sfruttamento, ricatto occupazionale e una maniera per far scappare tutti i talenti dall'Italia".L'educazione "dovrebbe essere la priorità di qualsiasi governo italiano ed europeo. Le forze dell'ordine si dovrebbero impegnare a garantire l'incolumità del personale medico e non manganellare gli studenti", ha aggiunto Silvestri. (segue) (Rin)