Europee: Silvestri (Volt), uniamoci contro astensionismo (2)

- "Questo è invece un paese che esprime enorme chiusura alla partecipazione: non c'è firma digitale, ci sono italiani senza cittadinanza, non c'è nessuno spazio per i nuovi partiti. È infatti in discussione in questi giorni al Senato un emendamento che vuole impedire la partecipazione di nuovi partiti alle prossime elezioni europee. Un emendamento che rischia di passare nel silenzio assoluto. Insieme a tutti gli ostacoli messi in campo dalla politica, una maniera per favorire l'astensione, che in questo paese è al 40 per cento, un'astensione non casuale ma voluta. Invitiamo tutti ad agire contro l'astensionismo: uniamoci in una grande battaglia per la partecipazione con iniziative comuni coinvolgendo la società civile, tutte e tutti insieme. Non importa a favore di chi, basta che si voti. Perché non è in gioco il nostro destino ma quello della democrazia", ha concluso Silvestri. (Rin)