Ucraina: leader G7 ribadiscono impegno a sostenere Kiev, anche tramite accordi sicurezza bilaterali

- I Paesi del G7 ribadiscono l’impegno a sostegno dell’Ucraina, attuando gli accordi di sicurezza bilaterali stretti con Kiev. E' quanto si legge nella dichiarazione finale del summit del G7, il primo organizzato dalla presidenza italiana, che si è tenuto in videocollegamento e che la premier Giorgia Meloni ha presieduto da Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau. “Continueremo a sostenere il diritto dell'Ucraina all'autodifesa e a ribadire il nostro impegno per la sicurezza a lungo termine” del Paese, si legge nella dichiarazione. “Stiamo intensificando la nostra assistenza in materia di sicurezza all’Ucraina e stiamo aumentando le nostre capacità di produzione e consegna, per assistere il Paese”, sottolineano i leader del G7.(Res)