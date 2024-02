Ucraina: leader G7, pronti a sostenere esigenze finanziarie di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non deve riuscire a distruggere l’economia dell’Ucraina “per rimediare ai suoi fallimenti sul campo di battaglia”. E' quanto si legge nella dichiarazione finale del summit del G7, il primo organizzato dalla presidenza italiana, che si è tenuto in videocollegamento e che la premier Giorgia Meloni ha presieduto da Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau. “Aiuteremo l’Ucraina a soddisfare le sue urgenti esigenze finanziarie e assisteremo altri Paesi vulnerabili gravemente colpiti dagli effetti della guerra con la Russia”, si legge nella dichiarazione. I leader del G7 sottolineano “gli sforzi” in materia di riforme portati avanti dalle autorità di Kiev, un impegno che fa parte “del percorso dell’Ucraina verso l’integrazione euro-atlantica”. “Elogiamo i risultati ottenuti fino ad oggi dall’Ucraina e accogliamo con favore la decisione del Consiglio europeo dello scorso dicembre di avviare i negoziati di adesione con l’Ucraina. Accogliamo con favore i progressi dell’Ucraina nel soddisfare le condizioni del programma Extended Fund Facility dell’Fmi”, spiegano ancora i leader del G7.(Res)