Pisa: Caso (M5s), plauso a Mattarella, basta manganelli sui ragazzi

- "'Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento'. Non si può che fare un enorme plauso alle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che incarnano i valori più alti della nostra democrazia". Lo scrive in una nota il capogruppo M5s in commissione Cultura alla Camera, Antonio Caso. "Negli ultimi mesi, troppo spesso abbiamo assistito all'uso spropositato della forza nei confronti di giovani che manifestano liberamente il proprio pensiero, esercitando un diritto garantito dalla Costituzione", aggiunge. "La repressione del dissenso sembra essere lo strumento a cui questa destra ricorre per provare ad imporre un'autorevolezza che non ha, assieme alla propaganda e alle bugie. Ministro Piantedosi, presti ascolto alla lezione di democrazia e di rispetto dei principi democratici che le ha dato oggi Sergio Mattarella", conclude. (Com)