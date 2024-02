Sanità: chiude la prima conferenza regionale del pd in Lombardia "la salute è un diritto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci tavole rotonde, centodieci ospiti, più di millecinquecento partecipanti e la conclusione della segretaria nazionale Elly Schlein, che da qui ha annunciato che la battaglia per aumentare le risorse per il servizio sanitario nazionale e portarle al 7,5 per cento del prodotto interno lordo riparte con una proposta di legge che vedrà lei come prima firmataria. Già nei giorni prossimi il Partito Democratico lombardo raccoglierà le firme per una legge di iniziativa popolare per cambiare la sanità lombarda partendo dai principi che la governano: no all'equivalenza tra pubblico e privato, sì all'integrazione, il privato deve fare ciò che il sistema ha bisogno per dare ai cittadini una sanità più equa e che superi l'attuale ricatto del "o paghi o aspetti". (Com)