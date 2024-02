Ucraina: leader G7, Russia cessi immediatamente la sua guerra di aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 chiedono alla Russia “di cessare immediatamente la sua guerra di aggressione e ritirare completamente e incondizionatamente le sue forze militari dal territorio internazionalmente riconosciuto dell’Ucraina”. E' quanto si legge nella dichiarazione finale del summit del G7, il primo organizzato dalla presidenza italiana, che si è tenuto in videocollegamento e che la premier Giorgia Meloni ha presieduto da Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau. “Chiediamo a tutti i paesi di rispettare il diritto internazionale e di non convalidare o condonare in alcun modo i tentativi della Russia di acquisire territorio con la forza”, prosegue la dichiarazione. “Non riconosceremo mai le cosiddette ‘elezioni’, passate e future, tenute dalla Russia nei territori dell’Ucraina, né i loro risultati. L’intenzione dichiarata della Russia di votare per le elezioni presidenziali nelle regioni ucraine è una violazione vergognosa della sovranità dell’Ucraina”, spiegano i leader del G7, che condannano fermamente “i continui attacchi brutali della Russia contro i civili e le infrastrutture civili critiche e i crimini di guerra commessi dalle forze russe in Ucraina, compresa la violenza sessuale”.(Res)