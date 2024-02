Pisa: Fratoianni (Avs), per Fd'I sinistra spalleggia violenti, Meloni li faccia ragionare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Fratelli d'Italia addirittura è la sinistra che spalleggia i violenti a causare disordini? Di male in peggio. Dalle parti di Fratelli d'Italia hanno perso il senso della misura". Lo scrive su X (ex Twitter) il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Ci auguriamo davvero, nell'interesse del paese e della credibilità delle istituzioni, che la presidente del consiglio Meloni li riporti alla ragione", conclude.(Rin)