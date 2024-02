Kosovo-Serbia: Kurti accusa Vucic di aver lasciato aperta la possibilità di "un'invasione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic non ha ancora firmato l'Accordo di Bruxelles tra Belgrado e Pristina per lasciare aperta la possibilità di una "invasione" del Kosovo da parte della Serbia. Lo ha affermato il premier kosovaro Albin Kurti, in occasione di un incontro sulle sfide alla sicurezza per i Balcani occidentali organizzato a Londra, secondo quanto riporta il quotidiano belgradese "Politika". Kurti ha aggiunto che l'Unione europea deve considerare attentamente le riforme democratiche dei Paesi dei Balcani occidentali, "al fine di ridurre il rischio di eventuali tensioni". "La firma dell'accordo tra Kosovo e Serbia è più urgente che mai", ha detto il premier kosovaro. "Non firmando, Vucic mantiene aperta la possibilità di invadere il Kosovo. Non vedo altro significato essenziale in questo rifiuto di firmare", ha detto Kurti. (segue) (Seb)